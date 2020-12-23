Орловцам рассказали, во сколько обойдутся новогодние подарки

В ЦБ подсчитали, насколько подорожал «мешок под елкой».

В орловском отделении ЦБ по просьбе «Орелграда» посчитали, во сколько в этом году жителям региона обойдутся новогодние подарки. Эксперты учли инфляцию и цены прошлого года. Хорошая новость: стоимость традиционных сувениров и модных гаджетов почти не изменилась.

Как правило, самая затратная строка семейного бюджета – подарки для детей. По информации ЦБ, по сравнению с прошлым годом товары в среднестатистическом орловском магазине игрушек подорожали на 2,1%. При этом, например, плюшевые зверюшки выросли в цене всего на 1%, а конструкторы – на 2%. Шоколадные конфеты стали стоить на 3,5% дороже, чем год назад. Это произошло из-за ослабления рубля и ускорения роста цен на сахар, отметили в пресс-службе регулятора.

А вот родители, которые решат положить под елочку телефон или планшет, заплатят за них меньше, чем год назад: ходовой смартфон в орловских «техномаркетах» упал в стоимости на 4,5%, а планшетный компьютер – на 3,1%. Цены снизились из-за роста конкуренции на фоне падения спроса.

Подарки для женщин тоже не сильно выросли в цене по сравнению с 2019 годом. К примеру, кожаная сумочка обойдется дороже всего на 0,6%, а кожаные перчатки — на 1,6%. Изменение цен связано с увеличением издержек производителей из-за удорожания импортных материалов и фурнитуры. А вот духи подорожали более существенно – на 2,7%. Причина в том, что содержащиеся в них импортные компоненты выросли в цене на фоне ослабления рубля.

Свитер с оленем для мужчины будет стоить в этом году на 1,1% дороже. Незначительно, на 0,9%, повысились и цены на абонементы в спортзал. А вот стоимость книг осталась на уровне прошлого года.

В целом эксперты пришли к выводу, что рост цен на подарки оказался заметно ниже, чем региональная инфляция в целом. В ноябре в Орловской области она составила 4,6%. Для расчетов были взяты данные Орелстата за ноябрь 2020 года.

ИА «Орелград»