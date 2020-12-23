Орловчанка солгала силовикам об изнасиловании и поплатилась

23.12.2020 | 13:29 Новости, Происшествия

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На 22-летнюю девушку завели уголовное дело.

СК по Орловской области завел на 22-летнюю орловчанку уголовное дело о заведомо ложном доносе. Девушку заподозрили в том, что она соврала об изнасиловании.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в октябре этого года девушка пришла в полицию с заявлением об изнасиловании. По версии следствия, при этом она действовала «из личной заинтересованности». Но проверяющие не нашли никаких подтверждений рассказу орловчанки, в возбуждении уголовного дела на «насильника» отказали.

Теперь под следствием находится сама заявительница. В СК намерены установить все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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