Орловчанка убила любовника прямо в постели

Женщина приревновала возлюбленного к соседке.

Поставлена точка в уголовном деле, которое было возбуждено в отношении жительницы Залегощенского района. Суд признал ее виновной в совершении убийства. Жертвой женщины стал ее возлюбленный, с которым она встречалась и даже временами вместе проживала на протяжении пары лет. В судебном заседании она вину признала и в содеянном раскаялась. Женщина рассказала, что в тот роковой день любимый мужчина позвал ее пообедать.

Затем они отправились в спальню и легли в постель, где кавалер, забывшись, назвал ее другим женским именем. В этот момент женщину охватила дикая ревность. Она заподозрила, что любовник изменил ей с соседкой и что «чувства к ней у него уже давно не те». Не одеваясь, она сходила в кухню за ножом, которым несколько раз ударила возлюбленного, все еще лежавшего в постели, в область сердца. Затем быстро оделась и ушла к себе домой.

Об убийстве стало известно лишь несколько дней спустя, так как никто тревогу не забил. Проболталась сама убийца. Она ходила по поселку нетрезвой и многим рассказывала о том, что убила своего любовника. Ей не верили, так как в подпитии она всегда вела себя вызывающе и агрессивно. Не поверили даже в магазине, где она справлялась о цене двух ящиков водки – спиртное ей было нужно, чтобы помянуть убитого ею любовника.

Но затем рассказами женщины все-таки заинтересовались. Тем более что и соседи заметили – мужчина давно не выходит из дома. Его тело было найдено сотрудниками полиции, оно так и лежало в спальне, в постели. Суд назначил убийце наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»