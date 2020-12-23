Орловец отдал телефонным мошенникам 260 тыс. рублей

Злоумышленники представились сотрудниками банка.

В Орле полицейские завели уголовное дело о мошенничестве. 30-летний местный житель после звонка «сотрудников банка» лишился крупной суммы денег.

В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что злоумышленники действовали по известной схеме. Сначала мужчине позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банка и сообщили, что на его сбережения нацелились мошенники. Следом раздался новый звонок – на этот раз от якобы сотрудников правоохранительных органов.

Орловец поверил звонившим и выполнил все рекомендации, которые дали ему лжеработники банка. Мужчина снял свои сбережения — 260 тысяч рублей, а затем положил их на несколько номеров телефонов, которые ему сообщили звонившие.

Куда делись деньги, теперь предстоит разбираться полиции.

ИА «Орелград»