Орловским школам дадут денег на судебные долги

Клычков назвал условия предоставления денег орловским школам.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил порядок определения объема и условия предоставления из областного бюджета субсидий бюджетным образовательным учреждениям. Поддержка будет целевой, причем орловским нормативным актом предусмотрено 17 различных целей, на которые разрешено выделять казенные деньги. Например, это может быть ремонт, включая капитальный, увеличение стоимости основных средств, организационное и технологическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации школьников.

Деньги из бюджета выделят и на мероприятия в рамках региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая среда», «Учитель будущего» и «Молодые профессионалы». Напомним, все эти программы входят в состав национального проекта «Образование».

Кроме того, школы и другие образовательные учреждения могут получить субсидии на погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, и исполнительным документам, а также на оплату услуг по лизингу, предотвращение аварийной ситуации, ликвидацию последствий ЧС, проведение реорганизации или ликвидации учреждений и даже на ежемесячное денежное вознаграждение учителям за классное руководство.

В документе отмечено, что результаты предоставления субсидии должны быть «конкретными, измеримыми». Субсидии будут предоставляться по соглашениям, которые учреждениям придется заключать с областным департаментом. В числе прочего в таком документе будет указан порядок и сроки возврата денег в случае несоблюдения учреждением целей и условий предоставления субсидии, определенных соглашением.

ИА «Орелград»