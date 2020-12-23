Орловской комиссии по правонарушениям переписали полномочия

Члены комиссии будут помогать пострадавшим.

Администрация Орла признала утратившим силу постановление о создании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городе, которое действовало с 2017 года. Вместо него принят новый документ, согласно которому теперь этот орган будет просто комиссией по профилактике правонарушений. Впрочем, у него останется функция координации усилий различных организаций и учреждений в указанной сфере.

Кроме того, комиссии дано право выдвигать предложения по повышению эффективности работы органов местного самоуправления, анализировать состояние системы профилактики правонарушений в Орле и уровень правового просвещения граждан по данной теме. Также комиссия призвана помогать в организации профилактических мероприятий, связанных с социальной адаптацией, ресоциализацией, реабилитацией и помощью людям, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми.

Новый орган получил право не только рассматривать на своих заседаниях информацию «субъектов профилактики правонарушений», но и создавать рабочие группы. Привлекать в последние разрешено чиновников мэрии, сотрудников любых организаций, членов общественных объединений и даже простых граждан, но с их согласия. Заседания будут проводиться не реже одного раза в квартал.

ИА «Орелград»