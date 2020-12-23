Рост цен на продукты ударил по зарплатам в Орле

Статистики зафиксировали снижение уровня реальной заработной платы.

Как сообщает Орелстат, средняя номинальная заработная плата, начисленная за октябрь 2020 года на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях Орловской области, составила 30 502 рубля. Если по сравнению с октябрем 2019 года она выросла на 2,4 процента, то по сравнению с сентябрем 2020-го уменьшилась на 0,9 процента.

Заметно изменилась и реальная заработная плата жителей региона. Напомним, она рассчитывается с учетом индекса потребительских цен, то есть инфляции. Последняя «съедает» часть реального заработка, что и произошло в Орловской области на фоне резкого подорожания продуктов питания. По подсчетам статистиков, реальная зарплата в регионе в октябре 2020 года уменьшилась по сравнению с октябрем 2019 года на 1,5 процента.

Что касается уровня зарплат по видам экономической деятельности, то здесь значительных перемен не произошло. Самыми обеспеченными орловцами по-прежнему являются работники финансовой и страховой сферы, чей заработок в месяц составляет 46 400 рублей. Служащие в сфере государственного управления получают по 38 166 рублей в месяц, заработок в АПК составляет 36 662 рубля. Самыми бедными, согласно приведенному рейтингу, оказались работники оптовой и розничной торговли с заработной платой в среднем 26 329 рублей в месяц, образования – 25 655 и строительства – 25 240 рублей.

ИА «Орелград»