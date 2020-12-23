В Орле разыскивают очевидцев ДТП на Московском шоссе

В начале месяца там столкнулись ВАЗ и УАЗ.

УГИБДД по Орловской области просит откликнуться очевидцев ДТП, которое произошло 3 декабря в Северном районе Орла. В тот день в столкновении ВАЗа и УАЗа пострадали два человека.

Как уже писал «Орелград», инцидент произошел в 12.25 на повороте на улицу Металлургов. Предварительно было установлено, что 67-летний водитель ВАЗ-2107 поворачивал налево и не уступил дорогу встречному «УАЗ-Патриоту». В результате ДТП пострадали водитель «семерки» и его 64-летняя пассажирка. Госпитализация им не потребовалась.

— Всем, кто располагает какими-либо сведениями или записью видеорегистратора по происшествию, просьба сообщить в ГИБДД по телефонам: 8(4862) 72-90-00 или 8(4862) 72-90-47, — обратилась к орловцам пресс-служба ведомства.

ИА «Орелград»