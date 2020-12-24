На выплаты орловским учителям добавят почти 400 млн рублей

Премии получат классные руководители.

На ежемесячные выплаты за классное руководство орловским учителям в 2021 году направят 371,4 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства. Соответствующее распоряжение уже подписал губернатор Андрей Клычков.

Больше всего денег на выплаты классным руководителям получит Орел – 106,7 млн рублей. В бюджет Орловского района региональные власти перечислят около 27 млн рублей, Ливенского — 22,4 млн рублей. Ливны получат 18,9 млн рублей, Мценск – 18,6 млн рублей. Наименьший трансферт – 3,1 млн рублей – получит Корсаковский район.

Напомним, с 1 сентября 2020 года учителя, которые исполняют функции классного руководителя, получают из федерального бюджета дополнительную денежную выплату в размере 5 тыс. рублей.

ИА «Орелград»