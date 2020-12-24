На выплаты орловским учителям добавят почти 400 млн рублей

24.12.2020 | 15:30 Новости, Общество

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Премии получат классные руководители.

На ежемесячные выплаты за классное руководство орловским учителям в 2021 году направят 371,4 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства. Соответствующее распоряжение уже подписал губернатор Андрей Клычков.

Больше всего денег на выплаты классным руководителям получит Орел – 106,7 млн рублей. В бюджет Орловского района региональные власти перечислят около 27 млн рублей, Ливенского — 22,4 млн рублей. Ливны получат 18,9 млн рублей, Мценск – 18,6 млн рублей. Наименьший трансферт – 3,1 млн рублей – получит Корсаковский район.

Напомним, с 1 сентября 2020 года учителя, которые исполняют функции классного руководителя, получают из федерального бюджета дополнительную денежную выплату в размере 5 тыс. рублей.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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