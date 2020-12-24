Новый рекорд: в Орловской области 181 новый случай COVID-19

24.12.2020 | 11:19 Новости, Общество

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Общее число случаев перевалило за 20 тысяч

Орловская область обновила суточный рекорд по приросту больных COVID-19. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 181 человека. Общее число случаев коронавируса в регионе превысило 20 тысяч и стало 20 117. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Вместе с тем за день умерли три пациента с COVID-19, количество летальных исходов достигло 250. Выздоровели 314 человека (18 170 всего).

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 29 935. Нарастающим итогом зарегистрировано 2 963 688 случаев. Выписано за весь период – 2 370 857. Умерло за весь период – 53 096», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»

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