Под Орлом водитель иномарки не пропустил ВАЗ

ДТП произошло на выезде с автозаправки.

Вчера, 23 декабря около Ливен произошло ДТП. На выезде с автозаправки один автомобиль не уступил дорогу другому. В аварии есть пострадавший.

Подробности инцидента рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области. около 20.30 38-летний водитель «Киа Рио» выезжал с территории АЗС №72. При этом он «забыл» уступить дорогу автомобилю ВАЗ-2114. За рулем отечественной легковушки был 48-летний мужчина. Он ехал по трассе Орел-Тамбов в сторону Ливен.

Сообщается, что в аварии водитель «четырнадцатой» получил травмы. Его увезли в Ливенскую ЦРБ.

ИА «Орелград»