Под Орлом водитель иномарки не пропустил ВАЗ

24.12.2020 | 10:03 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

ДТП произошло на выезде с автозаправки.

Вчера, 23 декабря около Ливен произошло ДТП. На выезде с автозаправки один автомобиль не уступил дорогу другому. В аварии есть пострадавший.

Подробности инцидента рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области. около 20.30 38-летний водитель «Киа Рио» выезжал с территории АЗС №72. При этом он «забыл» уступить дорогу автомобилю ВАЗ-2114. За рулем отечественной легковушки был 48-летний мужчина. Он ехал по трассе  Орел-Тамбов  в сторону Ливен.

Сообщается, что в аварии водитель «четырнадцатой» получил травмы. Его увезли в Ливенскую ЦРБ.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2020 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования