Пять орловских стартапов получили около 500 000 рублей на развитие бизнеса

«Бизнес-наставник», уникальный образовательный проект с конкретными задачами и реальными результатами для начинающих предпринимателей, завершился в Орловской области.

С июля по декабрь бизнес-консультанты вместе с учениками проходили путь от поиска бизнес-идеи до совершения первых продаж. На старте к проекту подключились 100 человек со всей области. Наставниками стали действующие российские предприниматели и эксперты в развитии бизнеса. Построена программа была в логике реального жизненного цикла продукта. На первом этапе тестировали бизнес-идеи. В процессе участники выбывали, если бизнес-идея оказывалась не жизнеспособной. Второй этап предполагал регистрацию бизнеса и получение целевого гранта на реализацию идеи. Целевой грант рассчитан на оказание консультационных услуг по маркетинговому сопровождению, разработке финансовой модели, бизнес-проектированию при открытии бизнеса. По итогам проекта 5 стартапов получили гранты до 100 000 рублей, 8 компаний создано по результатам тестирования бизнес-идей.

Участники и их проекты: Зорина Татьяна (детский развивающий центр «Познавайка»), Лежепекова Елена (бизнес-проект производство детской одежды), Ефимочкин Евгений (консалтинговая компания по охране труда и производственной безопасности), Гвоздевский Максим (сервис моментальных фотографий на празднике), Баканова Олеся и Крутых Виктория (академия Wikoll’e — курсы для Lash-мастеров по обучению профессии и бизнесу), Клюкова Анна (ONLINE RESALE STORE — комиссионный онлайн-магазин женской одежды).

«Бизнес-наставник» прошел при финансовой поддержке Центра оказания услуг «Мой бизнес» в Орловской области в рамках реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства в регионе. Благодаря широким возможностям Центра «Мой бизнес» участники и выпускники «Бизнес-наставник» могут получить и другие виды государственной поддержки: льготные микрозаймы, софинансирование основных расходов, доступ к бесплатным обучающими программам, помощь в организации экспортной деятельности. Информация о мерах господдержки бизнеса в Орловской области представлена на сайте msb-orel.ru.

ИА «Орелград»