В Орле студентам-медикам пообещали специальные выплаты

24.12.2020 | 7:45 Медицина, Новости

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Областные власти исполнили постановление правительства РФ.

Власти Орловской области приняли решение о государственной социальной поддержке обучающихся Орловского базового медицинского колледжа в период прохождения ими практики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Документ принят во исполнение постановления правительства Российской Федерации от 28 ноября 2020 года. Оно предусматривает финансовую помощь тем студентам-медикам, которые участвуют в борьбе с новым заболеванием.

В связи с этим правительство Орловской области установило специальные социальные выплаты обучающимся по программам среднего профессионального медицинского образования в размере 7 тысяч рублей в месяц. Выплаты положены за ноябрь и декабрь 2020 года. По условиям, они назначаются учащимся по очной форме, которые проходят или проходили практику и с которыми на этот период не были оформлены трудовые отношения в медицинских организациях.

Специальные социальные выплаты положены ежемесячно при условии «прохождения практической подготовки, направленной на участие в осуществлении мероприятий по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19». В целом на эти выплаты в Орловской области направят 1,414 миллиона бюджетных рублей.

Базовому медицинскому колледжу предписано выплаты за ноябрь произвести в декабре 2020 года, за декабрь 2020 года – не позднее последнего рабочего дня текущего года.

ИА «Орелград»

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