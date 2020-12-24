В Орле завели дело из-за роста цен на хлеб

Дело возбуждено в отношении местного хлебокомбината.

Орловское управление ФАС России издало приказ о возбуждении дела по признакам нарушения акционерным обществом «Орловский хлебокомбинат» пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Речь идет об установлении в 2020 году оптово- отпускных цен на производимые продукты массового спроса, а именно хлеба из смеси ржаной и пшеничной муки.

Судя по документу, рост этих цен в текущем году составил от 6 до 10,2 процента, а с 1 декабря 2020 года – от 2,9 до 3,6 процента. При этом, как следует из приказа, оптово-отпускные цены на хлеб социальной направленности «Спасский» выросли сначала на 3,6 процента, а с 1 марта 2020 года — на 10,1 процента.

При этом, как отмечает антимонопольная служба, годовая инфляция в текущем году составила 3,4 процента — в ноябре 2020 года по отношению к декабрю 2019-го. С марта по ноябрь 2020 года инфляция составила 2,1 процента. Несоответствие уровня роста цен показателям инфляции, видимо, и вызвало подозрения.

Впрочем, у предприятия есть возможность представить материалы, доказывающие финансово-экономическую обоснованность принятых решений. Добавим, что в УФАС уже создана комиссия по рассмотрению возбужденного дела.

ИА «Орелград»