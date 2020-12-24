В орловской школе вскрыли нарушения на миллионы рублей

«Недостатки» были выявлены КСП в ходе проверки хореографической школы.

КСП города Орла обнародовала результаты проверки правомерности и эффективности расходования средств, выделенных на оплату труда работников Орловской детской хореографической школы. Были проверены расчеты за 2019 год и январь-июнь 2020 года. Как сообщает счетная палата, в 2019 году учреждению были выделены субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания – 18,761 миллиона рублей. Из них расходы на оплату труда составляли 86,1 процента, или 16,149 миллиона рублей. В январе-июне 2020 год размер субсидий составил 12,06 миллиона рублей, в том числе 8,904 миллиона — расходы на оплату труда работников учреждения.

В то же время КСП установила, что кредиторская задолженность школы по расходам, осуществляемым за счет субсидии, на 1 января 2019 года составила 1,779 миллиона рублей, а к 1 января 2020 года выросла в 2,2 раза – до 3,945 миллиона. При этом наибольший удельный вес занимает кредиторская задолженность по начислениям на оплату труда. Так, на 1 января 2019 года она составила 1,748 миллиона рублей, или 98,2 процента от общего размера долга, а к началу 2020 года и вовсе 100 процентов.

«Неправомерное расходование средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в общей сумме составило 1,511 миллиона рублей, — следует из отчета КСП. — Установление работникам учреждения стимулирующих выплат за непосредственное исполнение должностных обязанностей (например, за обеспечение выполнения муниципального задания, за реализацию городских долгосрочных целевых программ, за наличие и реализацию программы перспективного развития учреждения и др.) без учета качественных показателей не обосновано, противоречит стимулирующему характеру таких выплат».

Аудиторы считают, что превышение допустимых показателей на выплаты компенсационного характера за проверенный период привело к неэффективному расходованию средств субсидии в размере 5,914 миллиона рублей. Одной из причин этого в КСП считают то, что городское управление культуры «не исполняет возложенные полномочия учредителя, не осуществляет контроль за деятельностью учреждения…».

Представления по устранению нарушений и привлечения к ответственности виновных должностных лиц уже направлены директору школы и главе управления культуры. Кроме того, материалы проверки аудиторы передали в прокуратуру Орловской области. Информация также направлена мэру города Орла и председателю Орловского горсовета народных депутатов.

ИА «Орелград»