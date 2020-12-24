В уходящем году в Орле в плюсе оказались только курьеры

Рынок платных услуг населению рухнул на 14 процентов

Как сообщает Орелстат, в январе-ноябре 2020 года, по предварительным данным, населению Орловской области было оказано платных услуг на 29,3 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах это на 13,9 процента меньше, чем годом ранее. В структуре платных услуг жителям региона 70,1 процента составили жилищно-коммунальные, телекоммуникационные и бытовые услуги.

Отметим, что практически для всех подотраслей в данной сфере 2020 год оказался неудачным. Так, индекс физического объема бытовых платных услуг населению по отношению к январю-ноябрю 2019 года составил 82,4 процента, транспортных услуг – 65,9, туристических услуг – 32,2, санаторно-курортных услуг – 19,6, услуг учреждений культуры – 57,5 процента и т.д. По сравнению с прошлым годом показатели своей работы нарастил только один вид деятельности: услуги почтовой связи и курьерские услуги. Индекс физического объема здесь составил 107,9 процента.

В Орелстате также отметили, что за отчетный период времени орловцам было оказано услуг бытового характера на 4,1 миллиарда рублей, что, как и было отмечено выше, в сопоставимых ценах оказалось на 17,6 процента меньше соответствующего периода прошлого года. Более 68 процентов объема бытовых услуг приходилось на ремонт и строительство жилья и других построек, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования, а также на услуги парикмахерских.

ИА «Орелград»