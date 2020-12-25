До конца года на Орловщине не успели отремонтировать 8 дорог

В правительстве региона отчитались о завершении дорожного строительства.

Дорожные работы в Орловской области полностью завершены на 97%, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Подрядчики не успели доделать 8 дорог, один двор и общественную территорию. К ним пообещали принять меры.

В 2020 году в области должны были отремонтировать 294 объекта на общую сумму почти 1,4 млрд рублей. К декабрю подрядчики не уложились в сроки на 8 объектах. Сообщается, что работы завершат уже в следующем году. Финансирование перенесут, а к подрядчикам примут необходимые административные меры.

Недоделанным остался и двор по улице Металлургов в Орле. В 2021 заканчивать работы здесь придется за деньги городского бюджета. «Федеральные средства, заложенные на этот двор, перераспределены на другие объекты», — заявили в облправительстве. Также сообщается, что благоустройство опушки Медведевского леса закончили. Подрядчик ждет, когда ему выплатят 1,7 млн рублей.

Не завершены работы на другой общественной территории – Лесной площади в Болхове. Приемка работ здесь запланирована на сегодня, 25 декабря. На этом объекте уже освоили более 200 млн рублей.

ИА «Орелград»