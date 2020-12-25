Орловцы жалуются на заснеженные дороги. Вдовин посоветовал ходить пешком

Чиновники отчитались о десятках единиц техники, но ее мало кто видел

Как и прогнозировали синоптики, к 25 декабря в Орел пришел сильный снегопад. Чиновники мэрии отчитались о десятках уборочных машин, но орловцы жалуются не нечищеные дороги. Вице-спикер облсовета Михаил Вдовин посоветовал недовольным ходить пешком.

— Очень неожиданно было после того, как за полтора часа добралась от дома до работы, обнаружить в почте пресс-релиз о том, что на улицах города с 6 утра работали 32 снегоуборочные машины, — написала в Сети журналистка Анна Вылугина.

Она указала, что от улицы Раздольной до сквера Гуртьева не встретила ни одной снегоуборочной машины и высказала предположение, что чиновники пишут пресс-релизы «для тех, кто дома сидит и не высовывается в такую погоду из дома».

Среди прочих пост Вылугиной прокомментировал вице-спикер облсовета Михаил Вдовин. «На работу хожу пешком не испытываю неудобств, в любую погоду», — написал политик. На вопрос, что делать тем, кто живет не в пяти минутах ходьбы от места работы, Вдовин рекомендовал «раньше вставать».

Видимо, не у всех орловцев есть возможность дойти до работы пешком. Орловские соцсети сегодня пестрят фотографиями нечищеных дорог. На 1-й Курской и в переулке Маслозаводском не могли взобраться «в гору» фуры.

На центральной Московской улице между полосами образовался почти 30-сантиметровый накат снега, заметил корреспондент «Орелграда».

Сервис «Яндекса» показывал, что в первой половине дня весь Орел был в пробках.

Не улучшают ситуацию и ДТП: в частности, очевидцы рассказали о столкновении двух машин на повороте в микрорайон «Зареченский».

Тем временем в мэрии Орла доложили, что сегодня «с 6 часов утра на борьбу с непогодой вышли 32 единицы техники».

— Это, в частности, 14 комбинированных дорожных машин, семь самосвалов и три фронтальных погрузчика. Кроме того, восемь тракторов, в том числе три из них — с пескоразбрасывателем, убирают тротуары. В ручном труде задействованы 80 уборщиков. Они чистят подходы к остановкам, мостам и пешеходным переходам.

Обновление. Мэр Орла Юрий Парахин на свой странице в соцсети извинился перед жителями города «за неудобства». Градоначальник заверил, что «Спецавтобаза» готова, «есть и техника, и уборщики». Если снегопад не усилится, к вечеру «вычистим все центральные магистрали», пообещал Парахин. Техника будет работать круглосуточно. Что будет с улицами, если осадки усилятся, мэр не уточнил.

ИА «Орелград»