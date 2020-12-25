Орловец угодил за решетку после поездки на кладбище

Нетрезвый мужчина избил своего приятеля и угнал у него машину.

Уголовное дело об угоне автомобиля рассмотрел Верховский районный суд Орловской области. На скамье подсудимых оказался местный житель, ранее не имевший проблем с законом. Он, потерпевший и пара свидетелей высказали разные версии случившегося, но суд во всем разобрался. Инцидент произошел в конце марта 2020 года. Подсудимый шел по дороге, когда возле него притормозил автомобиль. За рулем находился приятель, которого подсудимый попросил подвезти его до кладбища. Тот согласился.

В машине находилось еще двое мужчин. На кладбище все четверо сходили на «могилку», где употребили спиртное. Конфликт же вспыхнул, когда компания собралась уезжать. Свидетели с трудом забрались на заднее сиденье, где уснули. Автовладелец хотел сесть за руль, но подсудимый его не пустил. В суде он заявил, что якобы водитель был более пьяным, чем он сам, поэтому, дескать, пускать за руль его было опасно.

Завязалась драка. Подсудимый оказался сильнее, он избил приятеля руками и ногами, да так, что тот получил сильное сотрясение головного мозга и позже был вынужден обратиться за медицинской помощью. Бросив избитого водителя на дороге, подсудимый сел за руль и тронулся в путь. Правда, вскоре одумался и вернулся за хозяином машины. Тот сел на переднее пассажирское сиденье.

Этим конфликт исчерпан не был. Подсудимый довез потерпевшего до его дома, где высадил, а сам на чужом автомобиле отправился дальше. Вернуть машину он наотрез отказался, заявив потерпевшему по телефону, чтобы тот сам за ней пришел. Однако обиженный автовладелец обратился в полицию. Вскоре угонщик был задержан сотрудниками ГИБДД. Изучив материалы дела, суд наказал его четырьмя годами лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Отметим, что приговор бы обжалован и пока еще не вступил в законную силу.

ИА «Орелград»