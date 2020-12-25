Под Орлом культиватор протаранил фуру

25.12.2020 | 10:06 Новости, Происшествия

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В аварии есть пострадавший.

В четверг, 24 декабря на трассе М2 Крым столкнулись культиватор и фура. В аварии пострадал один из водителей.

Инцидент произошел около 12.00 в районе 432 километра трассы. Как рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области, 56-летний водитель культиватора «Lifan» с тележкой выезжал со второстепенной дороги на главную дорогу. При этом он допустил столкновение с фурой «Рено Премиум», за рулем которой был 48-летний мужчина.

Сообщается, что в результате ДТП водитель культиватора получил травмы, не госпитализирован.

ИА «Орелград»

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