Понравится ли вьетнамцам орловская каша?

Орловские производители решили продавать свою продукцию во Вьетнаме.

Выход на экспорт стал популярным антикризисным решением для орловского бизнеса в этом году. Региональный Центр поддержки экспорта отслеживает отношения предпринимателей к экспортной деятельности и оказывает комплексную поддержку в начале и развитии торговли за рубежом.

Востребованной услугой в 2020 году у орловских компаний стал проект «Поиск потенциальных партнёров». Любой представитель малого и среднего бизнеса может обратиться в ЦПЭ с заявкой для подбора возможных покупателей своей продукции в любой стране мира. После обращения предприятия в Центр экспорта его специалисты изучают товар, анализируют спрос на целевом рынке, формируют пул подходящих иностранных партнёров.

Команда ЦПЭ берет на себя обязательство на самом высоком уровне представить продукцию региональных товаропроизводителей и выстроить переговорный процесс между местными предприятиями и компаниями из других государств.

В завершении этого года сразу две орловские организации проявили интерес к рынку Вьетнама. В Центр поддержки экспорта обратились производитель каш быстрого приготовления (торговая марка «ЭлитПак») и компания «Компас-Восток», которая изготавливает промышленное оборудование для выращивания шампиньонов.

В короткие сроки специалисты ЦПЭ подобрали потенциальных партнёров во Вьетнаме и организовали В2В переговоры между представителями региональных предприятий и заинтересовавшимися вьетнамскими компаниями. Пробные поставки можно ожидать уже в начале нового года.

В ЦПЭ отмечают, что главное для предпринимателей – это смелость и вера в свой продукт, который должен быть конкурентным не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. А в нюансах экспортной деятельности помогут разобраться в Центре поддержке экспорта. Для представителей малого и среднего бизнеса Орловской области услуга по поиску потенциальных партнёров предоставляется бесплатно.

Подробности по телефону: +7 (4862) 44-02-65, + 7 (962) 477-71-71.

ИА «Орелград»