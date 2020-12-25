СК довел до суда дело орловца об оскорблении верующих

25.12.2020 | 12:56 Новости, Общество

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Обвинение построено на комментарии в соцсети «ВКонтакте»

В Орловской области Следственный комитет передал в суд уголовное дело 31-летнего жителя Верховского района. Его обвиняют по статье 148 УК РФ, известной как «Оскорбление чувств верующих».

«Следствием установлено, что обвиняемый в апреле 2020 года разместил в одном из сообществ социальной сети «ВКонтакте» комментарий, содержание которого выражает явное неуважение к обществу и направлено на оскорбление религиозных чувств верующих», — говорится в сообщении.

Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

Статья об оскорблении чувств верующих появилась в российском законодательстве в 2013 году. Спустя четыре года в Орловской области возбудили по ней первое дело: его фигурантом стал 29-летний житель Орла, разместивший в «ВКонтакте» несколько изображений. Они были расценены как унижение православных.

Статья неоднократно подвергалась критике. В частности, депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский называл закон об оскорблении чувств верующих неконституционным и юридически абсурдным. По его словам, он выделяет верующих в особую категорию, чьи чувства должны охраняться.

ИА «Орелград»

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