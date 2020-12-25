Снова рекорд: в Орловской области 183 новых случая COVID-19

За сутки также умерли три пациента с коронавирусом

За прошедшие сутки в Орловской области диагноз COVID-19 подтвердился у рекордного числа пациентов — 183. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе. Общее число случаев в регионе достигло 20 300.

Вместе с тем за сутки умерли три пациента с коронавирусом, количество летальных исходов выросло до 253. Выздоровели 18 392 человека (+222).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 2 992 706. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 29 018 человек. С начала пандемии выздоровели 2 398 254 пациента (+27 397), умерли 53 659 (+563).

ИА «Орелград»