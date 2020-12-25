Сотрудник орловской больницы сэкономил бюджетные деньги и поплатился

Начальника отдела закупок Плещеевской ЦРБ наказало УФАС.

Начальника отдела госзакупок Плещеевской ЦРБ в Орловском районе наказали за выбор подрядчиков для перевозки трупов. Региональное УФАС посчитало, что сотрудник больницы неправильно подошел к организации этого процесса.

На сайте ведомства рассказали, что в 2020 году больница заключила два безвозмездных соглашения на перевозку тел умерших. Подрядчиками стали индивидуальные предприниматели. В ЦРБ даже организовали конкурс для выбора подрядчика на эту услугу. Но именно из-за этого УФАС и наказало сотрудника учреждения. По закону, нельзя заключать госконтракты на те услуги, которые не оплачиваются.

Начальника отдела закупок ЦРБ за такое нарушение закона оштрафовали на 30 000 рублей. Советский райсуд Орла оставил это решение в силе.

ИА «Орелград»