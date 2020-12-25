Выплаты к Новому году получили почти 60 тысяч орловских детей

25.12.2020 | 15:44 Новости, Общество

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В ПФР напомнили, кому надо подавать заявления, а кому деньги придут автоматически

В Орловской области выплаты по 5 тысяч рублей на ребенка до 7 лет получили более 58 тысяч детей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ПФР. Заявления на пособие еще можно успеть подать, но большинству орловских родителей деньги приходят автоматически.

Деньги перечисляют в соответствии с указом президента. Выдать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 7 лет Владимир Путин пообещал в ходе пресс-конференции 17 декабря. В Орловской области выплаты начались с 21 декабря.

Отделение ПФР по Орловской области предупредило: чтобы успеть получить деньги до конца года, нужно подать заявление не позднее 27 декабря.

Но писать специальное заявление нужно только тем родителям, у кого сменился банковский счет, кто весной и летом 2020 года не обращался в ПФР ни за одной из выплат, а также тем, у кого после 1 июля 2020 года родился ребенок. А если новый член семьи родился после 17 декабря, обратиться в ПФР за выплатой можно до 1 апреля 2021 года.

Заявление можно подать через Единый портал госуслуг или в клиентской службе ПФР.

ИА «Орелград»

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