Еще четыре орловца умерли от коронавируса, 180 заразились

26.12.2020 | 10:54 Новости, Общество

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Число летальных исходов в регионе достигло 257

За сутки скончались еще четыре жителя Орловской области с подтвержденным COVID-19, сообщили в федеральном оперштабе. Общее число летальных исходов достигло 257.

Вместе с тем за день диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у 180 орловцев. Количество случаев в регионе выросло до 20 480. Выздоровели 252 человека (18 644 всего).

В целом по России число случаев коронавируса превысило 3 млн и достигло 3 021 964. За сутки прибавилось 29 258 пациентов. С начала пандемии выздоровели 2 426 439 человек (+28 185), умерли 54 226 (+567).

ИА «Орелград»

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