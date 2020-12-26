Мэрия Орла пошла на мировую с МУПом

Спор властей города с муниципальной аптекой близок к завершению

Арбитражный суд Орловской области утвердил условия мирового соглашения по спору между муниципальным унитарным предприятием и администрацией города. Интересы последней в суде представляло управление муниципального имущества и землепользования. Именно оно подало иск к МУП «Аптека №53» о взыскании задолженности по договору аренды нежилого помещения.

Согласно материалам дела, долги перед мэрией у МУПа копились с сентября 2018 года. Изначально чиновники УМИЗ требовали взыскать с аптеки более 1,99 миллиона рублей. Затем, в рамках рассмотрения данного иска, арбитраж снизил сумму до 1,219 миллиона рублей. В сентябре 2020 года он обязал аптеку выплатить эти деньги истцу, частично удовлетворив иск УМИЗ.

В ноябре 2020 года в суд от МУП «Аптека № 53» поступило заявление об утверждении мирового соглашения на стадии исполнения судебного акта. Более месяца ушло на его рассмотрение. В результате арбитраж утвердил предложенный проект документа. Стороны договорились о рассрочке исполнения судебного акта. Соглашением предусмотрено, что муниципальная аптека-должник выплатит муниципальному же управлению 1,219 миллиона рублей ежемесячными платежами в течение 40 месяцев.

ИА «Орелград»