Орловские школьники иностранные языки знают лучше русского

В Орловской области подвели итоги диагностических работ.

Как сообщили в Орловском центре оценки качества образования, ведущие эксперты предметных комиссий Орловской области завершили комплексный анализ диагностических работ. Напомним, учащиеся 10-х классов выполняли их в период с 15 октября по 27 октября 2020 года на базе своих школ. Мероприятие проводилось для независимой оценки качества подготовки школьников по 11-ти учебным предметам, причем проводилось оно в форме основного государственного экзамена (ОГЭ).

«В связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе нынешние десятиклассники не сдавали летом ОГЭ, а диагностические работы для них стали так называемым «входным контролем» знаний, — пояснили в Центре. — В диагностических работах из 3029 десятиклассников приняли участие 2847 человек из 205 школ региона».

Результаты показали, что только по трем учебным предметам в орловских школах не нашлось учеников, которые не смогли справиться с заданием. Так, всеми участниками успешно испытания были пройдены по физике, информатике и иностранным языкам. Удивительно, но иностранными языками орловские школьники, судя по итогам, владеют, лучше, чем русским языком.

Так, иняз сдавали 93 человека. Из них почти 94 процента получили отметки «4» и «5». Русский язык сдавали 2625 учеников. Дело в том, что наряду с математикой этот предмет является обязательным при сдаче ОГЭ. Так вот, 1,22 процента десятиклассников не справились с заданиями, а положительные оценки «4» и «5» по русскому языку получили 78,8 процента участников диагностических работ. Добавим, что число не справившихся с заданиями по математике было еще большим. Доля таких учеников составила 7,18 процента, а хорошистами и отличниками по данному предмету стали около 60 процентов десятиклассников.

Впрочем, по мнению экспертов, «результаты демонстрируют, что дистанционное обучение во время последней четверти прошедшего учебного года, замена государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования на промежуточную аттестацию, не стали препятствием получению качественного образования».

ИА «Орелград»