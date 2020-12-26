В Орле выбрали мисс уголовно-исполнительной системы

Победительница регионального этапа отправится на финал конкурса в Москву.

В Орле завершился региональный этап VI Всероссийского конкурса «Мисс УИС-2020». Как сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по Орловской области, в нем приняли участие 10 конкурсанток. Каждая из них представляла одно из учреждений пенитенциарной системы региона. Организаторы отметили, что в отличие от обычных конкурсов красоты, в данном случае было недостаточно обладать яркой внешностью.

«Этапы соревнования включали испытания по огневой и физической подготовке, тесты на знание нормативно-правовой базы, а также творческую часть конкурса, которая в этом году проходила дистанционно, — пояснили в управлении ФСИН. — Различные форматы выбирали девушки для того, чтобы поразить конкурсную комиссию, снимая видео о профессии и юморе в профессиональной деятельности. При оценке учитывались артистичность и оригинальность подачи информации».

Непростым испытанием стало дефиле в форменной одежде, которое прошло с элементами строевой подготовки. Впрочем, было и дефиле в вечернем платье. Конкурсанток оценивало жюри, в состав которого были включены и представители сферы культуры и искусства. В результате титула «Мисс УИС» была удостоена Наталья Пугачева, бухгалтер главной бухгалтерии УФСИН. Она и представит пенитенциарную систему Орловской области в финале конкурса в Москве.

Первой вице-мисс стала Светлана Пихтерева, младший инспектор 2-й категории отделения безопасности ОО ОПБСТИН, второй вице-мисс — Екатерина Шурлова, старший инспектор группы специального учета КП-3.

ИА «Орелград»