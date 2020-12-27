Депутаты разрешили Парахину иметь двух первых заместителей

27.12.2020 | 12:33 Новости, Политика

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Теперь по этому вопросу должны высказаться горожане.

Парахин

Орловский горсовет народных депутатов после месячных консультаций все-таки одобрил внесение поправок в Устав города. Напомним, они предусматривают небольшое изменение в структуре высшего руководства мэрии. Если у предыдущего градоначальника был только один первый заместитель, то новый мэр Орла Юрий Парахин сможет иметь сразу двух первых замов.

Месяц назад, на ноябрьской сессии горсовета, чиновники не смогли убедить депутатов в необходимости такой кадровой реформы. Однако теперь, похоже, нужные аргументы они нашли. Мэрия заверила нардепов, что замов у мэра на самом деле станет даже меньше. Сейчас их пять, а после вступления поправок в силу останется только три. Два из них будут первыми, а один – просто замом. Причем последний будет отвечать сугубо за финансы, а все остальные вопросы возьмут на себя два первых вице-мэра.

Как пояснили в пресс-службе горсовета, поправки также устанавливают квалификационные требования к кандидатам на новые должности. Такой человек должен иметь стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее 4 лет. Кроме того, депутаты оставили за собой право согласования кандидатов на должности первых заместителей. И если они кого-то не одобрят, то мэр в течение месяца обязан предложить их кандидатуры снова или же других претендентов. Одна и та же кандидатура на должность первого заместителя не может предлагаться более двух раз подряд.

«В итоге изменения и дополнения в Устав Орла в первом чтении были приняты, — резюмировали в пресс-службе горсовета. — А 18 января 2021 года по этому вопросу состоятся публичные слушания».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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