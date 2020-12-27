Орловцам дадут шанс узаконить старые гаражи

В регионе в течение пяти лет будет действовать «гаражная амнистия».

Как сообщили в управлении Росреестра России по Орловской области, законопроект о введении так называемой «гаражной амнистии» был внесен в Госдуму 16 декабря текущего года. Предполагается, что «амнистия» будет действовать до 2026 года. Она позволит уточнить правовой статус гаражей, построенных до 30 декабря 2004 года, то есть до введения в действие Градостроительного кодекса РФ.

В ведомстве пояснили, что речь идет о тех гаражах, которые были построены на государственной или муниципальной земле. Законопроектом предлагается ввести механизм предоставления гражданам таких участков с постановкой их на государственный кадастровый учет и регистрацией права собственности. Причем для малоимущих граждан процедура будет бесплатной.

«Многие орловцы, добросовестно использующие свои гаражи на протяжении многих лет, получат возможность оформить право собственности без сложных процедур, предусмотренных земельным законодательством, — считают в региональном управлении Росреестра. — Кроме того, регионы смогут определять перечень документов, необходимых для приобретения гражданином прав на земельный участок под гаражом, в случае отсутствия у него необходимых документов, установленных законопроектом».

Как пояснила глава областного управления Росреестра Надежда Кацура, для оформления гаража в собственность нужно будет обратиться в орган местного самоуправления или через МФЦ. К заявлению надо будет приложить любой документ, подтверждающий факт владения гаражом. Заявление на регистрацию и гаража, и участка должен будет подать орган местного самоуправления. Платить госпошлину при этом не нужно, подчеркнула Надежда Кацура.

Согласно приведенной ведомством статистике, в 2020 году жители Орловской области зарегистрировали права почти на 2,5 тысячи гаражей. А всего в Едином госреестре недвижимости содержатся сведения более чем о 40 тысячах прав орловцев на зарегистрированные ими гаражи.

ИА Орелград