В Орле победителей конкурса Бунина наградили походом в музей Бунина

В регионе подвели итоги конкурса, посвященного юбилею знаменитого писателя.

Итоги областного конкурса «Интерактивный библиотечный плакат о жизни и творчестве И.А. Бунина» озвучила областная библиотека, носящая имя этого знаменитого писателя. Это был совместный с музеем Бунина проект. Он был приурочен к празднованию 150-летия со дня рождения Ивана Алексеевича. Напомним, текущий год в России был объявлен годом Бунина. Тема конкурса звучала так: «Сердце страстно жизни ждет».

Как пояснили организаторы, на участие в конкурсе поступило 20 заявок. Все это были интерактивные плакаты, выполненные в различных графических компьютерных программах. Кстати, в подобном формате конкурс в Орловской области проводился впервые. Было предусмотрено две номинации. В одной из них победу присудили сразу двум работам, в другой – одной. В частности, жюри отметило плакат под названием «Произведения Ивана Алексеевича Бунина в изданиях специальных форматов для незрячих и слабовидящих».

Победители конкурса – Дарина Шестопалова, Ольга Шикуля и Лариса Короткова — получат дипломы оргкомитета и сертификаты на бесплатное посещение, с экскурсией, музея Бунина в Орле. Кроме того, работы участников размещены на сайте библиотеки им. Бунина, а также на сайтах библиотек, где трудятся конкурсанты, и на их страницах в социальных сетях.

ИА «Орелград»