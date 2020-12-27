В Орле разработали систему посадки вертолетов в условиях Арктики

Разработку презентовали на международном форуме «Арктика: настоящее и будущее».

Как сообщили в Орловском государственном университете имени Тургенева, проект называется «Система управления безопасной посадкой воздушного судна вертолетного типа на основе технологии идентификации подстилающей поверхности». Он реализуется сотрудниками университетской лаборатории интеллектуальных систем. В декабре 2020 года проект был презентован на международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» и получил высокую оценку экспертов.

Руководитель лаборатории профессор Владимир Малышев пояснил, что разработка была представлена в рамках панельной сессии «Транспортная доступность в Арктике: развитие авиации и путей сообщения». Этот край отличается экстремальными климатическими условиями, и транспортное сообщение для него – самый важный вопрос. А одна из важнейших задач — обеспечение безопасности полетов.

«Посадка вертолета — наиболее сложный элемент пилотирования, особенно в сложных арктических условиях, — говорит Владимир Малышев. — Посадка на необорудованную площадку днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях (туман, дымка, дождь, снег, запыленность или задымленность атмосферы) или в условиях недостаточной информативности закабинной обстановки может привести к проваливанию под снег и лед, к опрокидыванию вертолета, а также в условиях поднятой с грунта пыльного или снежного вихря его вращающимся винтом, что наиболее опасно».

Разработка орловских ученых призвана решить подобные проблемы. Кстати, ведется она совместно с АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова», которое разрабатывает и производит радиоэлектронную продукцию в области авионики.

ИА «Орелград»