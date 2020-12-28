На уборку орловских парков потратят 6 млн рублей

Мэрия Орла готовится к поиску подрядчика.

На уборку скверов и парков Орла в январе и феврале в общей сложности потратят почти 6 млн рублей. До 11 января 2021 года зеленые зоны будет убирать «Спецавтобаза». Кому достанется контракт на 5,6 млн рублей, пока неизвестно.

В мэрии Орла рассказали, что Детский парк с помощью трактора МТЗ сейчас убирает ИП Стерликова. На ручную уборку привлекаю 9 сотрудников парка. В Городском парке культуры и отдыха для расчистки снега используют собственный трактор «Беларусь», оснащенный щеткой и отвалом. В ручном труде задействованы 8 подсобных рабочих.

Для уборки городских скверов и парков с 1 по 10 января мэрия заключила контракт со «Спецавтобазой» на сумму 572 тыс. рублей. А для содержания этих зеленых зон с 11 января по 28 февраля будут искать подрядчика на новом конкурсе. Цена контракта — 5,6 млн рублей.

ИА «Орелград»