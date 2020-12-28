Они не пережили 2020-й. Утраты ковидного года на Орловщине

«Орелград» вспоминает известных орловцев, которые ушли из жизни за последний год.

В конце уходящего 2020 года «Орелград» предлагает своим читателям вспомнить имена наших известных земляков, которые ушли из жизни за год. С их смертью общественная, культурная, политическая и экономическая жизнь региона понесла невосполнимую утрату.

18 марта ушел из жизни актер театра «Свободное пространство» Игорь Гольтяпин. Коллеги и зрители называли его «королем эпизода». За более чем 40 лет служения в труппе Гольтяпин сыграл в таких спектаклях, как «Колонисты» (Родимчик), «Двенадцатая ночь» (Антонио), «Ромео и Джульетта» (Аптекарь), «Биндюжник и Король» (Бен-Зхарья) и многих других. Коллектив театра считает его примером безграничной преданности профессии, милосердия и мудрости.

Игорь Гольтяпин родился 5 мая 1940 года. Окончил Свердловское театральное училище в 1966 году. Работал в Орловском государственном академическом театре имени И.С. Тургенева. В театре «Свободное пространство» с 1978 года. Гольтяпин скончался на 80-м году жизни, не дожив до своего юбилея всего двух месяцев.

8 апреля стало известно о смерти известного прозаика, журналиста, члена Союза писателей России Юрия Оноприенко. Выпускник железнодорожного техникума, он больше тридцати лет проработал в газете «Орловская правда».

Оноприенко — лауреат Бунинской премии, лауреат журнала «Современник», автор 12 книг рассказов, повестей и романов. Его произведения включены в хрестоматию для школ и вузов, переведены на китайский язык.

17 апреля на 70-м году жизни скончался руководитель орловского отделения партии «Парнас» Игорь Комов. В 2016 году политик баллотировался в депутаты Госдумы от местного отделения «Парнаса». Он активно принимал участие в различных политических акциях.

Игорь Комов родился 1 августа 1950 года в Орле. В 1973 году окончил Всесоюзный заочный машиностроительный институт. Был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель.

27 апреля стало известно о смерти уроженца Орла, гендиректора горно-металлургического холдинга «Металлоинвест» Андрея Варичева. Бизнесмен скончался от двусторонней пневмонии в возрасте 52 лет.

Андрей Варичев возглавлял «Металлоинвест» с 2013 года. В 2016 году Варичев избрался депутатом Курской облдумы.

2 мая в возрасте 81 года умер бывший мэр Орла, Почетный гражданин города Ефим Вельковский.

Несмотря на преклонный возраст, Вельковский постоянно ходил на работу, посещал планерки в городской администрации. Мэром Орла он был в 1997-2001 годах, до этого пять лет возглавлял муниципальное автотранспортное предприятие ПАТП-1. После работы в мэрии перешел на пост заместителя губернатора Орловской области.

17 мая ушла из жизни музеевед, литератор, общественный деятель, Почетный гражданин Орла Нина Кирилловская. В разные годы она возглавляла Орловский краеведческий музей и государственный музей им. И.С. Тургенева.

Главным делом жизни Кирилловской стало восстановление усадебного дома И.С. Тургенева в селе Спасское-Лутовиново. За эту работу в 1978 году Кирилловскую удостоили звания «Заслуженный работник культуры РСФСР». Выйдя на пенсию, Нина Максимовна продолжила общественную работу, ее деятельность отмечена рядом правительственных наград, в том числе и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

24 мая в Орле скончался общественный деятель в сфере ЖКХ Рафаил Исламгазин. Ему было 84 года. По неподтвержденным данным, активист умер от проблем с легкими.

Исламгазин — создатель школы ЖКХ, которая помогала жителям разобраться в вопросах взаимодействия с управляющими компаниями, их правами и обязанностями. Он выступал экспертом по жилищно-коммунальным вопросам в СМИ, отстаивал свою позицию и интересы горожан.

3 июня в возрасте 64 лет умер Заслуженный врач РФ из Орловской области Виктор Анцупов.

С 1987 по 2011 год, а затем с 2013 по 2016 год Анцупов возглавлял Должанскую ЦРБ и пользовался огромным авторитетом и уважением у коллег и пациентов. В 2006 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российский Федерации».

28 августа стало известно о смерти первого гендиректора фабрики «Гамма» Александра Гапонова. Под его руководством предприятие заняло ведущее место среди товаропроизводителей, обеспечивая 20% рынка в 75 регионах России и ближнего зарубежья.

Гапонов дважды избирался депутатом Орловского областного Совета. Также он был вице-президентом Российского союза промышленников и предпринимателей текстильной и легкой промышленности, Почетным гражданином Орла, Почетным работником и Заслуженным работником текстильной и легкой промышленности.

Гапонова похоронили на Историко-мемориальном кладбище Орла.

23 сентября в Орле на 65-м году жизни скончался экс-депутат Орловского областного Совета народных депутатов, бывший главный редактор газеты «Орловская правда» Александр Тихонов.

Тихонов родился в Орле, окончил Орловское высшее военно-командное училище связи, в 1991 г. — ​Ленинградскую академию связи им. С. М. Буденного, в 2000 г. — ​Орловскую региональную академию государственной службы. С 2003 по 2011 год был ​главным редактором областной газеты «Орловская правда». Трижды избирался депутатом Орловского облсовета. Являлся членом общественных советов УМВД России по Орловской области и при СУ СК РФ по Орловской области.

16 октября ушел из жизни российский ученый и общественный деятель, доктор исторических наук, бывший уполномоченный по правам человека в Орловской области Юрий Васютин. Он умер на на 82 году жизни после тяжелой болезни.

Васютин родился 27 ноября 1938 г. в селе Погонево Покровского района Орловской области. Работал на кафедре истории Краснодарского политехнического института, затем переехал в Москву, работал в отделе ЦК ВЛКСМ, преподавал в Высшей партийной школе при ЦК КПСС. Васютин — профессор кафедры политологии и политического управления РАГС при Президенте РФ. С 2004 году Васютин стал председателем Совета Ассоциации общественных объединений «Общественная палата Орловской области». С 2007 года — член Общественной палаты РФ. В 2007-2011 годах – уполномоченный по правам человека в Орловской области.

20 октября в Орле на 80-м году жизни скончался живописец, преподаватель худграфа ОГУ Геннадий Пивень. По предварительной информации, он умер от коронавируса.

Коллеги отмечают, что Пивень запомнился ученикам «как деликатный и обаятельный преподаватель с хорошим чувством доброго юмора».

Геннадий Пивень родился 14 марта в 1941 года в Хабаровском крае. Учился на художественно-графическом факультете Орловского государственного пединститута (1963-1968). Ассистент (1968-1980), старший преподаватель (1980-1999), доцент (1999-2001) кафедры изобразительного искусства, доцент (с 2001 г.) кафедры живописи художественно-графического факультета ОГУ. Член ВТОО «Союз художников России» с 1995 года.

25 октября стало известно о смерти Героя соцтруда, Почетного гражданина Орла Александра Разживкина. Ему было 89 лет.

Разживкин начинал трудовую деятельность на Урале, а после службы на флоте вернулся в Орловскую область и устроился на завод приборов, где в итоге 40 лет проработал наладчиком станков. Разживкин неоднократно выигрывал социалистические соревнования, встречался с руководителями области и страны, представлял интересы жителей, являясь депутатом Советов разных уровней. Разживкин также награжден орденом Ленина, званием «Лучший работник министерства». Его имя внесено в Книгу революционной, боевой и трудовой славы.

20 ноября в Орловской области на 70-м году жизни скончался генеральный директор ЗАО «Куракинское» Владимир Мишин. В регионе смерть Мишина оценили как «большую утрату» для области, а его самого назвали «человеком-эпохой, человеком-историей».

Мишин несколько десятилетий руководил сельхозпредприятием «Куракинское». Также он ратовал за увековечивание памяти князя Куракина: останки бывшего царского генерального прокурора и его жены были найдены и идентифицированы, а затем перезахоронены на орловской земле.

Владимир Мишин родился 16 апреля 1951 года в д. Казаковка Покровского района Орловской области. С июня 1973 г. по июнь 1982 г. работал в РО СХТ п. Змиевка. В 1982 г. окончил Курский сельскохозяйственный институт по специальности инженер-механик. С июня 1982 г. по апрель 1987 г. работал в различных должностях в Свердловском райкоме и Орловском обкоме КПСС. С апреля 1987 годам руководил совхозом, а затем ЗАО «Куракинское». В 1996 г. окончил Воронежский юридический университет. Имеет звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».

23 ноября стало известно о смерти директора лицея №1 Натальи Панюшкиной. Она умерла на 65-м году жизни. Лицею Панюшкина посвятила всю свою трудовую жизнь.

Наталья Панюшкина в 1978 окончила Орловский государственный педагогический институт (теперь ОГУ) и пришла на работу в лицей №1. Сначала была учителем русского языка и литературы, потом стала завучем, а в 2003 году — директором.

В 2006-2011 годах Панюшкина была депутатом горсовета, затем стала членом избирательной комиссии Орловской области. В 2015 году возглавила совет директоров орловских школ.

23 ноября на 91-м году жизни скончался известный орловский поэт, прозаик и краевед Василий Катанов.

Катанов — член Союза писателей России, Заслуженный работник культуры РФ, первый лауреат Всероссийской литературной премии «За Отечествоведение» им. Н.М. Карамзина (1994), лауреат Всероссийских премий «Вешние воды» (2002) и им. А.А. Фета (2010). Награжден орденом «Дружбы» (2001) и орденом Почета (2011), медалью «За доблестный труд», многочисленными ведомственными, юбилейными, региональными и общественными наградами. В 2005 году его имя занесено в «Книгу Почета города Орла».

Катанов родился 17 июля 1930 года в селе Фоминки Орловского района. Окончил филологический факультет Орловского государственного педагогического института (сейчас ОГУ), трудился в редакциях орловских областных газет, в течение пяти лет руководил Орловской писательской организацией, а затем до 1990 года работал редактором Орловского отделения Приокского книжного издательства. Богатейшее творческое наследие Катанова насчитывает более тридцати книг стихов (в том числе детских), исторической прозы, краеведения.

24 ноября ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Александр Безкровный. Ему было 97 лет.

Безкровный родился в Сумской области УССР. В 1940-м он поступил в машиностроительный техникум в Харькове, но его планы на жизнь сломала война. Безкровный участвовал в битве за Москву, а в 1943 году его откомандировали в Ленинградское военное училище связи. До окончания войны он служил в прифронтовой школе связистов Сталинградского военного округа.

В 1974 году Безкровный переехал в Орел, а в 1983 году устроился в Штаб гражданской обороны Орловской области. В 1998 году Безкровного избрали председателем совета ветеранов ВОВ. Организацией он руководил более 20 лет. Безкровный награжден медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», «За оборону Москвы, «Медаль Жукова», «Маршал Василий Чуйков».

6 декабря скончался орловский бизнесмен и журналист Александр Зубцов.

Он руководил орловским региональным отделением Российского союза промышленников и предпринимателей, возглавлял «Электромеханический завод «Форнэкс». Кроме того, он был заместителем председателя Орловского Союза журналистов.

Зубцов родом из Ливен, в 1989 году он окончил КФУ (бывш. КГУ им. Ульянова-Ленина), а в 1998 — Среднерусский институт управления — филиал РАНХиГС (ОРАГС), кандидат политических наук.

ИА «Орелград»