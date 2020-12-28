Орловец направит более 1 млн рублей на создание новых туристических маршрутов в регионе

В Орловской области готовится к реализации проект, направленный на развитие туристической привлекательности региона. Инициатором проекта стал представитель регионального отделения движения «Волонтеры культуры», председатель Общественного консультативного Совета молодёжи Орловской области Роман Богатырёв.

Орловец планирует открыть новые интересные маршруты для привлечения туристов на Орловщину. Средства на реализацию задуманного он получил в результате участия во всероссийском конкурсе молодежных инициатив «Мастера гостеприимства». В числе нескольких участников Роман Богатырёв оказался в финале. По результатам рассмотрения его культурно-образовательного и исследовательского проекта «Объять необъятное: Орловская губерния» экспертное жюри присудило ему победу и выделило грант на реализацию в размере 1 390 000 рублей.

Свою задумку орловец готовится реализовать в 2021 году. На средства гранта планируют собрать областной справочник достопримечательностей, а также создать новые туристические маршруты по территории Орловской области. Автор проекта планирует подключить к этой работе студентов профильных направлений вузов. Участие в реализации проекта даст им возможность получить необходимые практические навыки для дальнейшей работы в сфере туризма и экскурсионной деятельности на территории региона, повысить уровень краеведческой эрудиции.

Стоит отметить, что работа по развитию туристической привлекательности Орловской области, как и других российских регионов в целом, в ближайшие годы будет проходить в рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Данную программу разработали и направили на согласование в Правительство специалисты Ростуризма. По мнению авторов, данный проект беспрецедентный по своим масштабам для сферы туризма. Он призван стать толчком для возрождения отечественной туриндустрии.

Данный нацпроект будет включать в себя три федеральных проекта: «Создание качественного и разнообразного турпродукта на всей территории страны», «Повышение доступности туристического продукта» и «Совершенствование управления в сфере туризма». Он рассчитан до 2030 года. За это время в его реализацию, согласно паспорту, планируют вложить 628,9 млрд руб.

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ИА «Орелград»