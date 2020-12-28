Орловец сел на 18 лет за убийство женщины и надругательство над ее трупом

28.12.2020 | 17:40 Новости, Происшествия

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Его также признали виновным в ограблении.

Суд в Орловской области признал 22-летнего парня виновным в ограблении, убийстве и надругательстве над трупом. Преступника приговорили к 18 годам тюрьмы, рассказали в пресс-службе СК по Орловской области.

Как уже писал «Орелград», преступление произошло осенью прошлого года в поселке Россошенский Краснозоренского района. Молодой человек пробрался в дом 44-летней знакомой, чтобы что-нибудь украсть. Но женщина дала отпор. Тогда убийца более 120 (!) раз ударил ее ножом, а потом надругался над телом умершей. Добычей преступника стали 3 тысяч рублей.

Отбывать наказание убийца будет в колонии строгого режима.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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