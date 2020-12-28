Орловец сел на 18 лет за убийство женщины и надругательство над ее трупом

Его также признали виновным в ограблении.

Суд в Орловской области признал 22-летнего парня виновным в ограблении, убийстве и надругательстве над трупом. Преступника приговорили к 18 годам тюрьмы, рассказали в пресс-службе СК по Орловской области.

Как уже писал «Орелград», преступление произошло осенью прошлого года в поселке Россошенский Краснозоренского района. Молодой человек пробрался в дом 44-летней знакомой, чтобы что-нибудь украсть. Но женщина дала отпор. Тогда убийца более 120 (!) раз ударил ее ножом, а потом надругался над телом умершей. Добычей преступника стали 3 тысяч рублей.

Отбывать наказание убийца будет в колонии строгого режима.

ИА «Орелград»