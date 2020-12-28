Орловский комбикормовый завод обанкротили из-за долга в 5,7 млн рублей

28.12.2020 | 11:09 Новости, Экономика

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На предприятии открыли конкурсное производство.

«Кромской комбикормовый завод» объявлен банкротом. Такое решение принял Арбитражный суд Орловской области. На предприятии открыли конкурсное производство сроком на полгода.

В документах суда указано, что инициатором банкротства завода стал ИП Сергей Архипцев. Комбикормовый завод задолжал ему 5,7 млн рублей. В августе 2020 года арбитражный суд ввел на предприятии процедуру наблюдения.

Как пишет «Интерфакс», конкурсным управляющим комбикормового завода стала Виктория Пронюшкина. Свой отчет о работе она должна будет предоставить к 18 июня 2021 года.

ООО «Кромской комбикормовый завод» зарегистрировано в Орловской области в 2006 году. Это было одним из крупнейших в регионе предприятий по производству комбикормов для животных и птицы. Владелец — ООО «Фрегат» (входит в ООО «Агрохимторг», Москва). По итогам 2019 года выручка предприятия составила 1,8 млрд рублей, чистая прибыль — 920 тыс. рублей, сообщает СМИ.

ИА «Орелград»

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