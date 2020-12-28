По Орлу начали ходить новогодние троллейбус и трамвай

Праздничные составы будут курсировать по расписанию.

По улицам Орла с 26 декабря начали курсировать новогодний трамвай и троллейбус. И тот, и другой двигаются по маршрутам №1. За рулем праздничных составов ездят Дед Мороз и Снегурочка.

В МУП ТТП рассказали о расписании новогодних составов. Так, в рабочие дни они будут отправляться от трамвайно-троллейбусного предприятия в 14:15, 16:03, 17:51, 19:39, 21:27, 23:15. От железнодорожного вокзала – в 14:48, 16:36, 18:24, 20:12, 22:00. От «Гринна» — в 17:29, 19:17, 21:05, 22:53.

В выходные дни от ТТП новогодний транспорт будет выезжать в 14:49, 16:34, 18:19, 20:04, 21:49, 23:31. От ж/д вокзала – в 15:18, 17:03, 18:48, 20:33, 22:18. От «Гринна» — в 16:13, 17:58, 19:43, 21:28, 23:10.

Также сообщается, что в новогоднюю ночь общественный транспорт в Орле будет работать до 23:59 31 декабря. В мэрии объяснили такое решение тем, что «в этом году не будет мероприятий на центральных площадках города из-за эпидемиологических ограничений».

ИА «Орелград»