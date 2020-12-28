В Орле открыли бюст генералу Маргелову

Церемония открытия прошла в Заводском районе.

Сегодня, 28 декабря в Орле торжественно открыли бюст Василию Маргелову, генералу армии, командующему войсками ВДВ. На церемонии в сквере Десантников присутствовали первые лица области, десантники, местные жители.

Как уже писал «Орелград», в инициативой установки в Орле памятника Маргелову вышла общественная организация «Союз десанта и специальных подразделений». Работу по возведению фундамента, благоустройству сквера и финансовую поддержку для создания бюста Маргелова взяло на себя ПАО «Орелстрой».

— За 77-летнюю историю «Орелстрой» принимал участие в строительстве многих социальных и исторически важных объектов. Сегодня мы не только отдаем дань уважения великому человеку Василию Маргелову, но и всем его последователям, служившим и служащим в Воздушно-десантных войсках. Мы создаем фундамент для памяти будущих поколений, чтобы наши дети знали историю нашей страны и могли поклониться тем, кто писал эту,— сказал на церемонии открытия исполнительный директор компании Дмитрий Сучков.

Скульптор бюста Маргелову — Салават Щербаков. Орловский памятник легендарному десантнику стал 113 по счету в мире. Его высота вместе с фундаментом- 3,5 м.

ИА «Орелград»