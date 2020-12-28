В Орле сожитель зарезал 43-летнюю женщину

28.12.2020 | 10:36 Новости, Происшествия

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Убийство раскрыли по горячим следам.

В Заводском районе Орла по горячим следам раскрыли убийство 43-летней местной жительницы. Ее труп с ножевыми ранениями нашли 25 декабря. В убийстве орловчанки заподозрили ее сожителя.

Как рассказали в пресс-службе СК по Орловской области, подозреваемый уже сознался в преступлении. По его словам, несколько ударов ножом он нанес женщине в ходе ссоры. Мужчина уточнил, что в тот момент был пьян.

В СК завели уголовное дело по статье об убийстве. Ведется следствие.

ИА «Орелград»

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