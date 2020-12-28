В Орле вскрыли «запредельное» завышение цен на опоры

Антимонопольная служба предписала установить обоснованный тариф.

Орловское ФАС России рассказало о результатах рассмотрения довольно необычного дела, первого в своем роде. Оно было заведено по признакам нарушения требований статьи 10 закона о защите конкуренции. Как пояснили в УФАС, было установлено, что компания «Орелоблэнерго» «установила и поддерживала монопольно высокие цены на услуги по предоставлению опор для размещения линий связи на территории Орловской области».

«Противозаконные действия организации привели к ущемлению экономических интересов операторов связи, а также ограничили конкуренцию на рынках предоставления услуг связи», — считают в ведомстве.

Обвиненной в нарушении компании теперь выдадут предписание об установлении экономически обоснованного тарифа на услуги по предоставлению опор для размещения линий связи. Антимонопольщики отмечают, что это дело лишь первое из целого ряда подобных дел, возбужденных в отношении электросетевых компаний. Поэтому за ним внимательно следили на высшем уровне.

«Установление подобных запредельных ценовых условий создает небольшим операторам связи дополнительные барьеры для входа на смежный рынок телематических услуг связи», — считает заместитель руководителя ФАС России Алексей Доценко.

ИА «Орелград»