Волонтеры ищут мужчину, пропавшего по пути в Орловскую область

28.12.2020 | 17:07 Новости, Общество

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В дорогу пропавший отправился из Краснодарского края.

Волонтеры поискового движения «Лиза Алерт» разыскивают 48-летнего Андрея Терехова. Мужчина пропал по дороге из Краснодарского края в Орловскую область.

Сообщается, что поздно вечером 21 декабря 2020 года Терехов находился в станице Староминской. «Предположительно направлялся в Орловскую область. С тех пор его местонахождение неизвестно», — рассказали на сайте поискового объединения.

Приметы пропавшего: рост 167 см, нормального телосложения, волосы темные короткие, глаза серо-голубые. Был одет в черную кофту-толстовку, черные или защитного цвета брюки, обут в черные кроссовки. С собой у мужчины была большая черная сумка с одеждой, паспорт.

ИА «Орелград»

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