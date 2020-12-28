Волонтеры ищут мужчину, пропавшего по пути в Орловскую область

В дорогу пропавший отправился из Краснодарского края.

Волонтеры поискового движения «Лиза Алерт» разыскивают 48-летнего Андрея Терехова. Мужчина пропал по дороге из Краснодарского края в Орловскую область.

Сообщается, что поздно вечером 21 декабря 2020 года Терехов находился в станице Староминской. «Предположительно направлялся в Орловскую область. С тех пор его местонахождение неизвестно», — рассказали на сайте поискового объединения.

Приметы пропавшего: рост 167 см, нормального телосложения, волосы темные короткие, глаза серо-голубые. Был одет в черную кофту-толстовку, черные или защитного цвета брюки, обут в черные кроссовки. С собой у мужчины была большая черная сумка с одеждой, паспорт.

ИА «Орелград»