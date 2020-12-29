Депутат Госдумы от Орловской области прокомментировал задержание мятежного монаха

Николай Земцов считает, что задержание отца Сергия в преддверии Рождества «смущает людей».

Депутат Госдумы от Орловской области Николай Земцов прокомментировал Daily Storm задержание отца Сергия, захватившего уральский монастырь. Член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений считает, что это событие может «смутить» людей.

О задержании отлученного от Церкви бывшего схиигумена стало известно сегодня. В ночь на 29 декабря Среднеуральский женский монастырь взяли штурмом силовики. ТАСС сообщает, что на отца Сергия возбудили уголовное дело о призыве детей к самоубийству. Защита утверждает, что на проповеди священник призывал паству не к самоубийству, а к самопожерстованию.

Обращения мятежного монаха Сергия к общественности имели политический окрас, нехарактерный для проповедей схимников, поэтому его задержание вполне объяснимо, рассказал Земцов. Но сам факт задержания бывшего священника накануне Рождества парламентарий посчитал неудачным совпадением и призвал руководство РПЦ выступить с заявлением по поводу экс-схиигумена и разъяснить ситуацию пастве.

— Что происходит в душах у людей, когда они видят пространство церкви, наполненной верующими, которых выгоняют на мороз? Эту картинку люди видят накануне Рождества, и это смущает их. Надеюсь, что у правоохранителей достаточно улик, чтобы так поступать. Может быть, исчерпаны другие методы. Хотелось бы, чтобы по этому поводу было авторитетное соборное мнение, которое уврачевало бы этот конфликт, — сказал Daily Storm Земцов.

Депутат также высказал уверенность, что говорить о расколе в Церкви из-за ситуации с Сергием не следует. «Раскол бывает в одном случае: в это должно быть вовлечено значительное количество паствы по России. Пока этого нет», — отметил парламентарий.

ИА «Орелград»