Клычков поделил деньги федерального Фонда ЖКХ

Власти региона определились с финансированием программы переселения.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил распределение субсидий, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Речь идет о деньгах, предназначенных на «обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда». Иными словами, это средства, выделяемые по программе переселения граждан из аварийного жилья.

Согласно постановлению губернатора, больше всего федеральных средств получит областная столица. Так, в 2021 году Орлу полагается 284,552 миллиона рублей из средств Фонда ЖКХ, в 2022-м – 185,388 миллиона, в 2023-м – 359,682 миллиона рублей. Кроме того, город получит средства из областного бюджета, которые будут выделены в порядке софинансирования – примерно по 40 миллионов рублей в год. Ливнам за счет средств Фонда ЖКХ в 2021 году будет выделено 6,624 миллиона рублей и 66,9 тысячи – из регионального бюджета, Новосильский район в 2023 году получит 11,264 миллиона федеральных рублей и 113,7 тысячи – областных рублей.

Как уже рассказывал «Орелград», в 2021 году программа переселения затронет жителей только двух городов. Так, в Ливнах планируется переселение граждан из семи жилых помещений, признанных аварийными, в Орле – из 117. в целом в 2021-м новоселье должны будут справить около трех сотен жителей региона.

ИА «Орелград»