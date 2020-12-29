Орловцы потратили с карточек 74 млрд рублей

В регионе растет количество безналичных платежей.

С начала года в Орловской области безналичным способом жители оплатили товаров и услуг на 74 млрд рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального отделения ЦБ РФ. С помощью карточек жители области совершили 134 млн операций.

По сравнению с прошлым годом количество безналичных операций увеличилось на 22%, отметили в пресс-службе регулятора. На столько же выросла и сумма транзакций. Вместе с тем количество самих банковских карт, выданных в регионе, увеличилось несущественно – примерно на 4%.

— Около 30% всех безналичных платежей орловцы провели с помощью карт национальной платежной системы «Мир». На них пришлось 27% от общей суммы переводов. На данный момент для жителей нашей области выпущено 429 тысяч карт «Мир» — на 27% больше, чем год назад. В общем объеме банковских карт их доля составляет почти 35%, — отметили в орловском ЦБ.

Количество электронных терминалов за год увеличилось почти на 40%, что тоже поспособствовало увеличению безналичных платежей. Кроме того, все большую популярность набирает и система быстрых платежей. Ежемесячно количество проведенных в ней операций увеличивается в среднем на 35%.

ИА «Орелград»