Орловцы задолжали почти сотню миллионов по транспортному налогу

Расплатиться с государством они решили только после вмешательства приставов.

В Орловской области в текущем году с автовладельцев было взыскано в 1,6 раза больше задолженности по транспортному налогу, чем годом ранее. Такие данные привели в региональном управлении ФССП России. Всего судебные приставы-исполнители в 2020-м взыскали с нерадивых владельцев транспортных средств свыше 93 миллионов рублей, которые они задолжали государству. Причем это данные предварительные, за 11 месяцев.

«Судебные приставы напоминают гражданам о необходимости своевременно оплачивать налоги во избежание мер принудительного взыскания, — говорят в управлении ФССП. — В целях принудительного исполнения требований исполнительных документов орловские судебные приставы проводят масштабную работу по обращению взыскания на транспортные средства и доходы должников, а также аресту и обращению взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах неплательщиков».

Ведомство призывает орловцев не только не накапливать долги, но и самостоятельно проверять их наличие. Есть и такие граждане, которые о своих долгах попросту забывают. Вмешательство приставов в их судьбу становится неприятным сюрпризом. Избежать этого можно, например, посетив официальный сайт управления ФССП. Найти информацию о себе или убедиться в том, что ее там нет, можно в разделе «Банк данных исполнительных производств».

ИА «Орелград»