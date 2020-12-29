Орловским верующим запретили целовать крест

Крещенскую купель на Оке делать не будут.

Центральные рождественские и крещенские богослужения пройдут в Орле в Богоявленском соборе, рассказали в пресс-службе администрации области. Службы проведут с соблюдением всех санитарных требований по специально составленной инструкции. Среди прочего, прихожанам не разрешат прикладываться к кресту, а на Крещение постараются организовать «безопасные» купели.

Митрополит Орловский и Болховский Тихон рассказал, что во всех храмах и прихрамовых территориях нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. Все прихожане и персонал храмов в обязательном порядке используют маски, регулярно дезинфицируются иконы и храмовая мебель. Кроме того, из-за коронавируса отменили целование креста после литургии.

— Рождественские и крещенские богослужения на Орловщине пройдут в соответствии с позицией, высказанной Святейшим Патриархом Кириллом, и в строгом соответствии с санитарными требованиями,− рассказал митрополит Тихон.

В вечернем эфире в соцсетях 28 декабря губернатор Андрей Клычков рассказал, что на праздник Крещения вырубать прорубь на Оке на этот раз не будут. «Кто желает окунуться, идите в купель», – сказал Клычков, уточнив, что «там будет вопрос организован», желающим окунуться надо будет надевать маски и соблюдать социальную дистанцию в очереди, «чтобы не было рисков заражения».

ИА «Орелград»