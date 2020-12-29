Стало известно, почему ветераны отказываются от жилья в Орле

Аудиторы проверили программу обеспечения жильем ветеранов.

Контрольно-счетная палата Орловской области обнародовала данные анализа в сфере обеспечения жильем отдельных категорий ветеранов, ветеранов войны и инвалидов в Орловской области. Результаты были оглашены на заседании коллегии КСП. Объектами проверки стали муниципальные образования Орловской области.

Было установлено, что в исследуемом периоде, а это был весь 2019 год, в регионе состояли на учете 193 льготника, нуждающихся и изъявивших желание в улучшении жилищных условий. Объем субвенций составил 35,6 миллиона рублей, в том числе 24,9 миллиона — на обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 6,8 миллиона — ветеранов боевых действий, 3,9 миллиона — инвалидов и семей с детьми-инвалидами.

«Исходя из заявленной регионом потребности в 2019 году, финансовая обеспеченность граждан указанной льготной категории исполнена только на 20 процентов, — следует из отчета КСП. — Объем финансовых ресурсов позволил обеспечить жильем в течение одного года 39 граждан. Задолженность государства по обеспечению жильем, чье право возникло, но не реализовано в 2019 году, сложилась в отношении 141 гражданина».

Аудиторы отмечают, что рынок жилья в Орловской области «не обеспечивает в полной мере ветеранов боевых действий и инвалидов жильем в соответствии с федеральными нормативами». Дело в том, что размер социальной выплаты слишком мал, поэтому льготникам для покупки жилья приходится добавлять собственные средства. Такие затраты по карману далеко не каждому. Все это ведет к отказу со стороны ветеранов и инвалидов от данной меры соцподдержки. В результате они так и остаются нуждающимися в улучшении жилищных условий.

«Учитывая, что период постановки на жилищный учет граждан из категории участников Великой Отечественной войны не ограничен временными рамками и несмотря на полную обеспеченность жильем в 2019 году данной категории граждан, потребность в обеспечении жильем ежегодно увеличивается, — говорят в КСП. — При этом в течение 2019 года было поставлено на учет 17 участников Великой отечественной войны (членов семей), в 2020 году — 13 таких граждан. Не исключена ситуация, при которой граждане данной категории могут быть приняты на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и в последующие годы».

Также в КСП полагают, что «существующая система финансирования не нацелена на полное решение проблемы с обеспечением жильем граждан льготной категории и фактически не оказывает существенного влияния на ликвидацию очередности». Региону не хватает денег, выделяемых на жилье для ветеранов боевых действий и инвалидов. Это «приводит к периоду ожидания гражданами оказания им мер господдержки в льготной очереди до 15 лет». По подсчетам аудиторов, если финансирование сохранится на прежнем уровне, то по своим жилищным долгам за 2019 год власти рассчитаются не раньше, чем через пять лет.

ИА «Орелград»