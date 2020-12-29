В Орле начнут составлять списки желающих привиться от COVID-19

29.12.2020 | 12:11 Медицина, Новости

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Куда можно подать заявку, пока неизвестно.

В Орловской области начнут формировать списки желающих вакцинироваться от коронавируса, рассказал 28 декабря в соцсетях губернатор Андрей Клычков.

Глава региона напомнил, что на сегодня вакцину от коронавируса получили около 700 человек. К февралю 2021 года регион ожидает получить 33 тысячи доз препарата. После того, как прививку поставят врачам, учителям и соцработникам, получить вакцину смогут и рядовые орловцы.

— Дал поручение начать формировать заявки от желающих, — сказал Клычков. — Департамент здравоохранения опубликует источник, куда направлять заявки.

Также губернатор уточнил, что «никого не собираются заставлять» делать прививку.

ИА «Орелград»

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